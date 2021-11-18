Какое будущее ждет речной транспорт в Москве

Новый вид городского транспорта должен заработать летом 2022 года

Столичные власти объявили конкурс на определение подрядчика, который организует и будет контролировать работу регулярных речных перевозок. Новый вид городского транспорта должен заработать в Москве уже следующим летом. Пока речь идет о двух маршрутах, но и они помогут пассажирам значительно сократить время в дороге.

"Электробус" на воде. Речной трамвайчик, так любимый москвичами еще с двадцатых годов прошлого века, следующим летом вернётся в столицу. Обновленный, усовершенствованный, комфортный. Все сиденья - со столиками, есть возможность подключиться к Wi-Fi, зарядить гаджеты. Стеклянная крыша, панорамные окна, великолепные виды. Макет будущего речного трамвайчика представили еще в июле во время "Урбанистического форума". Тогда же его оценил и столичный мэр.

"Очень важно, что они должны ходить не только летом, но и зимой. Москва - северный город, значительная часть сезона речного закрыта для обычных судов, поэтому необходимо еще и добавлять этой конструкции возможность проходить по мелкому льду", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

И вот уже объявлен конкурс. Городу предстоит определиться с подрядчиком, который организует регулярные речные перевозки. И задач у него в течение ближайших пятнадцати лет будет много.

"Закупка судов, зарядных станций, обустройство причалов, сервисные работы, а также подбор капитанов и заработной платы будут включены в единый контракт, это позволит нам контролировать высокое качество и создавать удобный и безопасный транспорт, которым будут пользоваться до полутора миллионов москвичей в городе", - сказал Алексей Митяев, заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы.

Начать планируется с двух регулярных водных маршрутов. Это "Фили" - "Киевский вокзал" и "Печатники" - "Автозаводский мост". В путь отправятся девять речных трамвайчиков. Откроют двадцать три причала. Выглядеть они будут стильно и современно. На некоторых организуют станции зарядки. Заряжаются такие суда, кстати, довольно быстро - за десять-пятнадцать минут. Пользуясь этим транспортом, москвичи смогут экономить немало времени. Если сейчас путь от Печатников до Коломенской набережной на автобусе занимает больше часа, то по реке добраться с одного берега на другой можно будет всего лишь за три минуты. Кроме того, электрические суда - это еще и самый экологичный транспорт.

"Развитие этих маршрутов предполагает не только создание нового современного флота с нулевым углеродным следом, но и развитие береговой инфраструктуры - это новые причалы, пересадочные узлы, задействование береговой инфраструктуры Москвы-реки", - сообщил Алексей Володин, директор Академии водного транспорта РУТ.

Оплатить проезд можно будет "Тройкой", банковской картой или с помощью биометрической системы. Планируется, что полностью этот новый пассажирский флот укомплектуют к 2024 году. Тогда в рейсы выйдут больше двадцати речных трамвайчиков. Как назвать первый, кстати, уже придумали - "Синичка". Не исключено, что другим дадут имена столичных рек.

Юлия Богоманшина, Елена Шмелева, "ТВ Центр".

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