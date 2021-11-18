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Прокуратура проводит проверку после гибели двух человек на стройке в Москве

15:11
  • четверг
  • 18 ноября 2021

Скончались 53-летний мужчина и 57-летняя женщина

ЧП в районе Лефортово. Двое рабочих погибли на стройплощадке жилого дома на Красноказарменной улице.

По одной из версий, строители начали перемещать бытовку, но она рухнула на другую, где в эту минуту  находились люди. По другой версии, на бытовку частично обрушилась стена. От полученных травм на месте скончались 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. По факту ЧП прокуратура проводит проверку.

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