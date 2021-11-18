Путин рассказал о демонтаже Минских соглашений

Президент заявил, что ФРГ и Франция потакают курсу Киева на демонтаж договоренностей

Реализация внешнеполитического курса страны и задачи российской дипломатии- такие вопросы в четверг были в центре внимания Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел.

Президент подчеркнул: Россия будет участвовать в международных кампаниях по борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и бедностью и намерена отстаивать принципы суверенитета и равенства государств. В этой связи Владимир Путин обратил внимание на отношения с западными партнерами, которые, по его словам, слишком поверхностно относятся к предупреждениям нашей страны не переходить "красные линии". В первую очередь, это касается размещения комплексов ПРО у западных границ России. Путин поставил перед МИДом задачу добиваться гарантий безопасности.

Отдельно глава государства остановился на тему Украины. Запад обостряет ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву вооружение.

"На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" - ФРГ, Франция - не оспаривают значение Минских соглашений. Кстати говоря, нельзя забывать, что эти Минские соглашения приобрели форму нормы международного права - принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж", - приводит слова Путина "Интерфакс".

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