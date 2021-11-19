"Он вез лося в госпиталь": в Сети оценили версию Рашкина о незаконной охоте

Просторы интернета обживает новое животное - лосекабан

Выстрел раздался, силуэт упал. Нет, это не детская страшилка и не речевка пионерского отряда. Это депутат Виталий Рашкин рассказывает, как лосиху завалил.

- Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал.

Депутат Госдумы от КПРФ излагает новую версию случившегося в Саратовской области, когда его остановили с расчлененной лосихой в багажнике автомобиля. Первая версия, на месте, была иной. Позвали на охоту, не предупредили, что в лосей стрелять нельзя. Увидел силуэт кабана, открыл огонь. Напоминает кино. Народные массы, к которым депутат Рашкин обратился с новым изложением произошедшего, бурно откликнулись в интернете.

- Кабан с рогами. Новое явление в зоологии. - Он вёз лося в госпиталь!

Возбуждено дело о незаконной охоте. Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности. Сам депутат называет все это провокацией.

Лося в багажник депутату никто не подбрасывал, его он случайно нашел. Первая версия была такой. Но тогда неуверенная походка Рашкина вызвала подозрения, может быть, употребление горячительных напитков стало движущей силой интриги? От медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения депутат отказался. И вот новый сюжетный поворот.

- Я не пил, а запах алкоголя исходил от находившегося рядом моего друга Александра.

Интрига. Но и это мы уже где-то видели (см. видео). Грань между киносюжетом и сценарием, который предлагает Валерий Рашкин, практически стерлась. Но выводы сделал, вины не отрицает. А просторы интернета обживает новое животное, появившееся с легкой руки Валерия Рашкина. Лосекабан? Кабановый лось? Какая разница, когда в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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