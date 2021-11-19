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Эксперт оценил опубликованную переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

08:55
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Изначально письма не были предназначены для всеобщего обозрения

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили переписку министров иностранных дел России, Германии и Франции. Что мешает странам согласовать подходы к разрешению кризиса в Донбассе? На этот и другие вопросы ведущего Алексея Фролова ответил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"В письмах, которые не были предназначены для всеобщего обозрения, честно и прямо говорится, что они не собираются выполнять Минские соглашения и не собираются заставлять их выполнять Украину. К сожалению, это так", - сказал эксперт.

МИД России ранее опубликовал переписку Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции по "нормандскому формату". Шаг для дипломатической практики - нестандартный, но, как отметили в нашем ведомстве, публикация этих документов призвана предотвратить попытки искажения фактов.

Полный комментарий Жарихина смотрите в видео.

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