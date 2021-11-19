Министра культуры Крыма задержали за получение многомиллионной взятки

Чиновницу доставили спецрейсом в Москву

Суд в Москве решит вопрос об избрании меры пресечения министру культуры Крыма Арине Новосельской. Её подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Чиновницу задержали накануне. Это уже не первый скандал вокруг её имени. Впервые Новосельская прославилась использованием нецензурной речи на совещании.

Соната Ля мажор превратилась в минор. Арина Новосельская мгновенно сошла с политической сцены. Накануне в доме и на рабочем месте министра культуры Крыма прошли обыски. У любительницы экстравагантных и зачастую слишком прозрачных нарядов, по данным следствия, оказались совсем не прозрачные отношения с подрядчиком строительства детского театра.

"В 2018 году Новосельская, используя полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по объекту "Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства", - говорится в сообщении СК.

Здание должны были построить еще три года назад на месте снесенного кукольного театра. Объект для Арины Новосельской практически родной - в 2013 году она была директором сцены, и вообще много внимания уделяла детям. "Всегда помогу тем людям и подставлю плечо, которые хотят сделать добро детям", - говорила она.

В 2019 году надзорные органы выявили отклонения от проектной документации. Арина Новосельская заявляла о необходимости пересчитать смету объекта, на который выделили порядка миллиарда рублей.

- Я по этому объекту до сих пор двоечница, потому что так получилось с документами, но я уверена, что пересдам этот экзамен.

Пересдать экзамен не успела. То, что Новосельская называла "будущей гордостью всего театрального мира", превратилось в долгострой.

Так называемые отклонения от проектной документации видны невооруженным глазом. Например, абсолютно разные оконные проемы на втором этаже. В прошлом году компания "Меандр" покинула стройку. Новый подрядчик к работе так и не приступил. И сейчас бетонное здание в центре Симферополя совсем не похоже на объект, который строится по федеральной целевой программе.

Генерального директора Елену Завадскую и зама реставрационно-строительной компании Евгения Ярмоша задержали в прошлом году. Следственный комитет обвинил их в хищении почти 200 миллионов рублей при реставрации здания консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге. Уголовное дело возбудили и в Севастополе в связи с работами на Историческом бульваре. Власти Крыма расторгли договоры с этим же подрядчиком на реставрацию Воронцовского дворца, виллы "Ксения". Проблемы были с Ханским Дворцом и на Митридатских Лестницах в Керчи. Но историю с очередным долгостроем затмила Арина Новосельская, придумав новый термин для описания грифонов.

- Это символ города – орлолев!

Путаница в жизни Новосельской не только с объектами культуры, но и с именем. Отец, китаец по происхождению, дал ей китайское имя — в ЗАГСе подобрали аналог и записали как Вера. Но в семье и на работе ее называют только Арина. У именно под этим именем в этом году ее узнала вся страна. Особенно ярким у министра культуры получилось совсем некультурное выступление на совещании главы Республики.

- Ну… твою мать, поставили как обезьяне! - Арина Вадимовна, успокойтесь! Вы чего там? Коллеги, это что такое? Михаил Анатольевич, расследование служебное проведите.

На этот раз расследование будет совсем не служебным. Накануне чиновницу доставили спецрейсом в Москву. Меру пресечения изберут в Басманном суде столицы.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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