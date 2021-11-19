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В ОП обсудили, как защитить россиян от кибермошенников

11:51
  • пятница
  • 19 ноября 2021

Задача государства - выработать надежный механизм борьбы с преступлениями в интернете

Как защитить россиян от мошенничества в интернете обсудили на заседании специальной рабочей группы Общественной палаты. Встреча прошла в Москве.

В ней приняли участие законодатели, эксперты и общественные деятели. По данным МВД, за первый квартал этого года киберпреступлений было совершено на треть больше, чем за аналогичный период 2020. Чаще всего цель мошенников - персональные данные пользователей. Как подчеркнули на заседании, задача государства - выработать надежный механизм борьбы с подобными правонарушениями.

"Эффективность борьбы с киберпреступниками в равной степени зависит как от совместных усилий госорганов, правоохранительных структур, так и самих онлайн-платформ и IT-компаний. Мы понимаем, что они стараются различными руководствами, инструкциями, правилами призывать пользователей обращать внимание на различные сценарии мошенников", - сказал Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты.

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