Музыкальный фестиваль и спорт в парках: куда пойти на выходных в Москве

Жителей столицы ждут в "Зарядье" и музее "Новый Иерусалим"

Услышать классику в лучшем исполнении, узнать, какой вкус был у князей Юсуповых, а ещё разгадать тайны спящей дамы. В эти выходные в Москве будет, чем заняться. Если культурной программы окажется маловато, можно поработать над физической формой в ближайшем парке.

В Москве проходит музыкальный фестиваль Владимира Спивакова. В эти выходные в столицу приезжает знаменитая Лиз Дэвидсон. Сопрано из Норвегии, покорившая Ковент-Гарден, Баварскую, Цюрихскую и Венскую оперу, никогда не выступала в России. Тем ценнее предстоящая встреча.

Не меньше эмоций у любителей классики вызовет поход в музей "Новый Иерусалим". Эта выставка вполне может стать самым изящным проектом года. "Французский вкус князей Юсуповых" - это замечательная живопись, увлекательное путешествие и удивительные человеческие истории.

Мудрый и щедрый – именно таким коллекционером был князь Николай Борисович Юсупов. Его коллекция – из полутысячи полотен – хорошо известна не только в нашей стране. Но именно здесь и сейчас можно увидеть то, что никогда не экспонировалось. А также недавно отреставрированные работы из усадьбы "Архангельское".

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.

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