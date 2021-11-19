Москва готовится к сильнейшему за 73 года снегопаду

В некоторых районах столицы репетиция зимы прошла минувшей ночью

Самый сильный за последние 73 года снегопад может обрушиться на столицу предстоящей ночью. Общественный транспорт и коммунальные службы готовятся к непогоде. В любой момент на улицы города готова выйти вся уборочная техника.

Сильнейший снегопад, который синоптики ждут в столице, обещает накрыть город уже в ближайшие сутки. Репетиция зимы минувшей ночью в некоторых районах уже прошла. Но к утру снег растаял.

"Столичный регион сейчас находится во власти обширного циклона. И волна, фронтальная волна, которая входит в систему этого циклона, очень быстро смещается от Гренландского моря. Сегодня она уже будет к вечеру над Балтикой, завтра днем - над Москвой и Московской областью", - сказала Марина Макарова, ведущий метеоролог Гидрометцентра России.

Во всех округах столицы с утра проверяют готовность дорожно-уборочной и коммунальной спецтехники. Особое внимание - аудиту аварийного запаса материалов и оборудования для внештатных ситуаций на дорогах.

"Такая погода чревата образованием гололедицы на дороге. Соответственно, при данной температуре применяется жидкий противогололедный материал. При более низких температурах применяется твердый противогололедный материал", - заявил Андрей Соколов, заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги".

Убирать город будут 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 7,5 тысяч сопутствующих машин. Всем необходимым для зимы обеспечены кровельщики, дорожные рабочие, дворники, водители и механизаторы. А еще городские службы готовят столицу к предстоящим праздникам.

"С 1 ноября приступили к оформлению территорий к новогодним праздникам, к рождественским праздникам. Сейчас город включил осенне-зимнюю подсветку, которая создает дополнительный комфорт на бульварах, в общественно-значимых территориях. Делаем все, чтобы город и в темное время зимой был комфортен и интересен для посещения", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Завершить монтаж праздничных декораций коммунальщики обещают к середине декабря. А в белый зимний наряд, который, как утверждают метеорологи, продержится до весны, город сможет нарядиться уже в эти выходные.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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