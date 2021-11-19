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Почему Киев саботирует Минские соглашения

22:44
  • пятница
  • 19 ноября 2021

В чем смысл законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода"?

Зрада снова нашла Украину. Причем, не абы какая, а планетарного уровня. Представители большинства государств мира отказались поддержать явно антироссийский проект резолюции по правам человека в Крыму. Причем, среди тех, кто против - Индия и Китай, а среди воздержавшихся - Южная Корея, Малайзия, Индонезия и даже Саудовская Аравия. Это явный контраст, если сравнивать с подобными голосованиями лет 7 назад. Но украинские власти не унывают.

Полностью подготовлен, и даже получил одобрение юристов Венецианской Комиссии Совета Европы законопроект под названием "Об основах государственной политики переходного периода". Если коротко - это четкая программа тотальной зачистки неподконтрольных сейчас территорий от всех несогласных с сегодняшней откровенно русофобской украинизацией и бандеризацией страны. А также абсолютно наглый отказ следовать Минским соглашениям. Страниц этого документа вполне хватит, чтобы разжечь большой пожар, и еще всем повезет, если только локальный.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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