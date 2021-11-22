Автомобиль протаранил рождественскую процессию в США

Множество пострадавших

Автомобиль въехал в рождественскую процессию. Инцидент произошёл в американском штате Висконсин. Более 20 человек пострадали, по меньшей мере один скончался, сообщает "ТВ Центр".

Праздничный парад уже заканчивался, когда в хвост колонны на полной скорости влетел внедорожник. Полиция немедленно отреагировала на инцидент и открыла огонь по автомобилю, но водителю удалось скрыться.

Пострадавшие были оперативно госпитализированы. В больницы доставлены участники оркестра и танцевальной группы, среди них 12 детей. Злоумышленник и его автомобиль уже обнаружены.

Сейчас стражи порядка устанавливают мотивы инцидента. Личность водителя пока не раскрывают. В полиции также не уточнили, связано ли происшествие с терроризмом.

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