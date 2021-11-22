ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Автомобиль протаранил рождественскую процессию в США

08:32
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Множество пострадавших

Автомобиль въехал в рождественскую процессию. Инцидент произошёл в американском штате Висконсин. Более 20 человек пострадали, по меньшей мере один скончался, сообщает "ТВ Центр".

Праздничный парад уже заканчивался, когда в хвост колонны на полной скорости влетел внедорожник. Полиция немедленно отреагировала на инцидент и открыла огонь по автомобилю, но водителю удалось скрыться.

Пострадавшие были оперативно госпитализированы. В больницы доставлены участники оркестра и танцевальной группы, среди них 12 детей.  Злоумышленник и его автомобиль уже обнаружены.

Сейчас стражи порядка устанавливают мотивы инцидента. Личность водителя пока не раскрывают. В полиции также не уточнили, связано ли происшествие с терроризмом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Полиция США на месте происшествия
Полиция США на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.