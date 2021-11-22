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Практику социального контракта обсудили в ходе круглого стола ОНФ

14:47
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Малообеспеченные жители могут получить помощь от государства

Вопросы реализации практики социального контракта обсудили в понедельник в Москве в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта.

С этого года малообеспеченные жители всех регионов могут получить помощь от государства, которая позволит преодолеть трудную ситуацию, открыть собственное дело или пройти обучение. Мера уже зарекомендовала себя в некоторых субъектах, но ещё остаются моменты, требующие доработки.

"Я очень благодарна органам федеральной исполнительной власти, министерству труда и социальной защиты, что они всегда идут к нам навстречу, они выходят на диалог, и вместе с ними мы как раз выстраиваем ту работу, которая в результате должна привести, чтобы семья из малообеспеченной уже стала таким хорошим средним классом", - рассказала эксперт ОНФ, депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

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