В Москве изменилась схема движения наземного общественного транспорта

Основное нововведение - изменение нумерации

В минувшие выходные в центре и на юге Москвы серьезно изменилась схема движения наземного общественного транспорта. Это более 200 маршрутов, которыми пользуются около двух миллионов пассажиров.

Главное нововведение - изменение нумерации. Экспрессы и магистральные маршруты теперь обозначаются буквами Е и М. Кроме того, по номеру можно определить, в каком районе курсирует транспорт. Для этого город разделили на десять условных секторов.

Первый на юго-западе, остальные по часовой стрелке. Таким образом, маршруты, номера которых начинаются с цифры 1, работают в районе Профсоюзной улицы и Ленинского проспекта, а с цифры 9 — ходят по Варшавскому шоссе или Севастопольскому проспекту.

Все маршруты можно увидеть в приложении "Московский транспорт", а также на Едином транспортном портале. Схемы также размещены на остановках, сообщает "ТВ Центр".

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