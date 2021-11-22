В Москве отреставрировали фасады Музея Отечественной войны

Восстановлена историческая кладка

В центре Москвы завершена реставрация фасадов Музея Отечественной войны 1812-го года, где ранее располагался музей Ленина. Специалисты вернули зданию первоначальный облик.

Особое внимание уделили северному фасаду, со стороны Никольской улицы: в 90-е вплотную к нему пристроили множество магазинов, фактически разрушив историческую кладку. Теперь её восстановили, также вернули утраченный декор, арочные окна, цоколь, сообщает "ТВ Центр".

Также привели в порядок парадное крыльцо. Но главное - наконец отремонтировали шатровые части кровли, которые изрядно потрепал ураган в 2017-м году.

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