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В Москве отреставрировали фасады Музея Отечественной войны

15:06
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Восстановлена историческая кладка

В центре Москвы завершена реставрация фасадов Музея Отечественной войны 1812-го года, где ранее располагался музей Ленина. Специалисты вернули зданию первоначальный облик.

Особое внимание уделили северному фасаду, со стороны Никольской улицы: в 90-е вплотную к нему пристроили множество магазинов, фактически разрушив историческую кладку. Теперь её восстановили, также вернули утраченный декор, арочные окна, цоколь, сообщает "ТВ Центр".

Также привели в порядок парадное крыльцо. Но главное - наконец отремонтировали шатровые части кровли, которые изрядно потрепал ураган в 2017-м году.

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Музей Отечественной войны 1812-го года
Музей Отечественной войны 1812-го года
Музей Отечественной войны 1812-го года
Музей Отечественной войны 1812-го года
Фасад музея Отечественной войны 1812-го года
Фасад музея Отечественной войны 1812-го года
Музей Отечественной войны 1812-го года
Музей Отечественной войны 1812-го года
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