Вторая жизнь: москвичка открыла приют для брошенных растений

Хобби оказалось серьезной работой

Флорист Драгомира Сланевская из Коптева спасает от гибели домашние растения, которые оказались не нужны своим хозяевам. Идея создать приют для брошенных пальм, монстер и кактусов пришла к ней во время карантина. И вот, когда собственная квартира оказалась мала, девушка открыла цветочную мастерскую.

Сколько их тут уже и не сосчитать. С разной историей. Чаще всего, грустной. Зеленых симпатяг флорист Драгомира Сланевская собирает повсюду. На улице, в подъездах. Называет их ласково брошенками. Достаются они ей засохшими и измученными.

Чаще всего выбрасывают монстеру - вечнозеленую лиану с большими разрезанными листьями. Таких у Драгомиры уже шесть. Кто-то от них избавляется, когда они уже вырастают очень большими, а кто-то узнает про странные приметы.

С первой найденной монстеры как раз и началась история этого приюта для брошенных растений. "Она была высажена на улицу. Я выкапывала руками, доставала эти корни. Потому что не было с собой ни инструментов, ничего. Но нужно было срочно забрать, потому что буквально завтра обещали заморозки", - рассказала Драгомира Сланевская.

Когда все спасенные растения уже некуда было ставить в квартире, Драгомира решилась открыть цветочную мастерскую. Здесь она создает цветочные композиции на заказ. Сюда же перевезла большую часть зеленых найденышей. Потом было много разных историй. Выкупала фикус из автомастерской, где некому было за ним ухаживать. Другой забрала несколько недель назад на Тверской, совсем недалеко от Кремля. Еще чуть-чуть и он бы замерз. Многие в районе Коптево флориста уже знают и приносят цветы сразу в приют.

На первый взгляд приятное хобби оказалось серьезной работой. Только чтобы полить все эти растения, Драгомиле нужно как минимум 2 часа и около 30 литров воды.

Екатерина Гоголева, Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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