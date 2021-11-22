Власти регионов усилили ограничения по борьбе с COVID-19

На Кубани стремительный рост заболеваемости вынудил местные власти ввести новые меры

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 35 тысяч 681 случай COVID-19. Врачи отмечают, что благодаря нерабочим дням и наращиванию темпов вакцинации уровень заболеваемости постепенно снижается. Но сейчас особенно важно продолжить иммунизацию. Многим нужно сделать повторную прививку. Так, накануне ревакцинацию прошёл президент. Между тем, в некоторых регионах ситуация остаётся напряженной, и местные власти вводят новые ограничения. В Татарстане QR-коды необходимо предъявлять в общественном транспорте, а на Кубани без этих графических разрешений не пускают в кафе, торговые центры и спортивные залы.

Восстановительная гимнастика возле больничной койки, пациент дышит самостоятельно, без кислородной маски. Верные признаки того, что скоро его отправят домой. Готовится к выписке Иван Забродин. 27-летний мужчина попал во временный ковидный госпиталь на ВДНХ неделю назад. Были поражены 25% легких.

"Повысилась температура до 39 градусов. И она почти не снижалась жаропонижающими. Меня забрала скорая помощь. Поражение легких уменьшилось. Это хорошо", - рассказал Иван.

"Красная" зона постепенно пустеет. Поток новых заболевших уменьшился. Сами врачи видят в этом эффект нерабочих ноябрьских дней и активизации вакцинации.

"Еще 3-4 дня назад вторая половина вся была заполнена, сейчас эти больные выздоровели, выписались домой", - сообщил Виктор Скопинцев, врач городской клинической больницы №24 в Москве.

Ханты-Мансийский автономный округ – в числе лидеров по вакцинации. В Сургуте – столице региона – первый компонент препарата получили около 220 тысяч человек. План иммунизации выполнен на 92%.

"У нас в семье очень трепетно относится к здоровью старшее поколение. Бабушки, дедушки, можно сказать, нас не пускали в гости. Пришлось прививаться всем", - заявила Юлия Волковак.

Чтобы уменьшить очереди в пунктах вакцинации, медики-волонтеры обзванивают людей, предлагают прийти на прививку в удобное время.

А вот на Кубани стремительный рост заболеваемости вынудил местные власти ввести новые ограничения. Если раньше QR-коды спрашивали только в санаториях, то теперь графические пароли или документы о перенесенном заболевании нужны почти повсеместно: в кафе, торговых центрах, спортзалах и бассейнах. Исключение – лишь продуктовые магазины. Аналогичные меры приняты и в Кировской области.

Без QR-кода с понедельника невозможно проехать на общественном транспорте в Казани. Многие пассажиры знали об этом требовании, но были и те, кто не следит за новостями, либо надеялся остаться в салоне незамеченным контролером. Только за первый день были высажены из автобусов и трамваев около 800 человек. Особо агрессивных приходилось выводить полицейским.

"На 65 остановках Казани сейчас на помощь кондукторам пришли помощники автотранспортных предприятий. Они помогают, смотрят QR-коды при входе. Это делается, прежде всего, чтобы помочь кондукторам. Во-вторых, чтобы быстрее пассажиры могли сесть в автобус, чтобы автобус быстрее ехал по маршруту", - сообщил Андрей Егоров, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Казань внедрила в систему проверки и QR-коды справок о медотводе от вакцинации. Их начали выдавать в местных больницах еще в конце прошлой недели.

"Это острые состояния – дается на две недели, на месяц. Обостренные хронические заболевания. И есть аутоиммунные состояния, где активность высокая. Ждем снижения активности процесса", - рассказала Фрида Исхакова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники горбольницы №7.

Однако специалисты напоминают, что сами по себе хронические заболевания не являются основанием для получения отвода от вакцинации. Тем временем во многих регионах – особенно там, где ситуация с коронавирусом сложная, гражданским медикам активно помогают военврачи. Так, в Тульской области уже пять месяцев около 200 специалистов Минобороны ведут прием пациентов, делают снимки, проводят лабораторные исследования, наблюдают за больными.

В Тверской области авиаполк передал местным больницам около пяти тонн сжиженного кислорода. Этот запас был создан на специальных станциях на аэродромах. Газ используется в бортовых системах самолетов. Но, как говорят сами военные, передача ценного запаса не повлияла на боеготовность полка.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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