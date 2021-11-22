Белорусские следователи сообщили о 132 пострадавших на польской границе

Среди них 23 ребенка в возрасте от года до 14 лет

Минск намерен обратиться к Варшаве с запросами о правовой помощи по делу о событиях на границе. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии. Потерпевшими от действий польских силовиков признаны 132 человека, в том числе 23 ребенка. Поляки по-прежнему очень жёстко пресекают любые попытки перехода границы. А тех, кто прорвался, ловят и выдворяют обратно в Белоруссию. При этом до сих пор ни один из тысяч мигрантов не запросил убежища у белорусского государства. У них совсем другая цель.

Чего хотят сотни мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, понятно без перевода. Люди скандируют: "Германия". Именно туда они хотели попасть через территорию Польши. Однако Варшава перекрыла границу. И теперь беженцы, не захотевшие улетать домой, вынуждены ютиться в логистическом центре, в котором их временно разместили белорусские власти.

— Это полки для хранения продуктов, на которых мы сейчас спим. Здесь очень много людей.

Те, кому не хватило места, по-прежнему ночуют в палаточном лагере, разбитом непосредственно у границы, периодически пытаясь ее перейти. Кто-то — вплавь. Кто-то — по суши. Однако все эти попытки вполне успешно пресекают польские военные, коих здесь сейчас тысячи. Поддержать их то и дело приезжает польское руководство, включая премьер-министра. Вот он, склонившись над картой, вероятно, обсуждает оборонительный план, который включает, кстати, и полное закрытие границы с Белоруссией. На что в Минске уже ответили.

"Раздаются постоянно угрозы со стороны диких политиков и руководителей Польши. Границу закроем. "Кузницу" у вас там эту закроют - погранпереход железнодорожный. Я в этом плане могу только сказать... Закроют, пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, с Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. Вот туда, через Донбасс. А там ребята резкие", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Впрочем, полное закрытие границы с Белоруссией - это лишь один из возможных вариантов, который пока только обсуждают в Варшаве, продолжая нагнетать обстановку. Этот миграционный кризис там называют очередным этапом гибридной войны против ЕС и НАТО. И обвиняет в его организации не только Минск, но и Москву, по указанию которой, считают поляки, и действуют белорусские власти.

"Мы знаем о дипломатических и официальных контактах Беларуси и России с Узбекистаном и Афганистаном. Скорее всего, будет предпринята попытка использовать обстановку в Афганистане в качестве ещё одного этапа миграционного кризиса", - сообщил Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Ещё дальше в своих рассуждениях зашли некоторые американские СМИ. Ссылаясь на некие разведданные, агентство Bloomberg опубликовало статью, из которой следует, что миграционный кризис на белорусско-польской границе Россия спровоцировала для того, чтобы отвлечь внимание от плана по захвату Украины.

"Согласно разведданным, Россия планирует атаковать Украину по трём направлениям, включая Крым и территорию Белоруссии. Речь идёт примерно о ста тысячах военных, которым будет обеспечена поддержка с воздуха. На данный момент, как минимум, половина войск уже находится на позициях", - пишет издание.

В Кремле эту статью сегодня назвали информационным вбросом. "Это нагнетание напряженности. Это опять же попытка представить Россию как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве. Имеется ввиду агрессивное в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И об этом, подчеркнул Песков, свидетельствует масса фактов. Украину накачивают оружием, поставляя туда, в том числе и современные образцы. Увеличилось количество провокаций и обстрелов на юго-востоке. Кроме того, Киев фактически открыто заявил, что не будет более исполнять минские соглашения, которые шесть лет назад помогли остановить войну на Донбассе.

"И Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Украина из них публично вышла. И вместо того, чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, нам говорят: "Давайте лучше ещё раз соберёмся в "нормандском формате". Это путь в никуда. Меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение минских договоренностей и хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима", - прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Не исключено, что конфликт на юго-востоке Украины может вспыхнуть вновь. Особенно когда его так усилено разжигают.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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