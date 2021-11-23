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Воинственному поведению Украины нашли объяснение

08:41
  • вторник
  • 23 ноября 2021

По мнению политолога Олега Бондаренко, Киеву важна гибридная псевдо-война

Зачем украинские власти стали вновь нагнетать истерию вокруг якобы грядущей войны с Россией? Нужен ли Киеву вооружённый конфликт? На что рассчитывает украинское руководство, раз за разом обостряя ситуацию в Донбассе? И каким должен быть ответ Москвы?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главой Фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко.

"Ни в какую настоящую войну, конечно, я не верю. И говорить об этом, на мой взгляд, некорректно. Война в наше время – это понятие очень гибридное. И, в известной степени, больше информационное. Подобная псевдо-война, которая, по мнению Украины идет с 2014 года, она Киеву нужна и важна", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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