В Новой Третьяковке открылась масштабная выставка современного искусства

Ее название - "Многообразие и единство"

В Новой Третьяковке в Москве открылась масштабная выставка современного искусства "Многообразие и единство". Проект объединил 90 художников из 34 стран Европы. И у каждого из них - своё видение актуальных проблем. Социальная ответственность и свобода личности, принятие прошлого и взгляд в будущее. Всё это отражено в работах, созданных за последние десятилетия.

Выставка "Многообразие. Единство" - творческий рассказ о европейской действительности. Где каждое произведение если не кричит о проблемах, волнующих общество сегодня, то точно на них откликается. Вот мягкая кровать - ни больше, ни меньше, метафора Европы в представлении польской художницы Алисии Кваде. Удобная, но находится под угрозой!

А еще темы политических и правовых свобод, равноправия, национальной и личной идентичности. Выставка, открывшаяся в Новой Третьяковке, грандиозный международный проект. Поочередно проходит в трех мегаполисах. Москва приняла эстафету Берлина.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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