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В Новой Третьяковке открылась масштабная выставка современного искусства

11:56
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Ее название - "Многообразие и единство"

В Новой Третьяковке в Москве открылась масштабная выставка современного искусства "Многообразие и единство". Проект объединил 90 художников из 34 стран Европы. И у каждого из них - своё видение актуальных проблем. Социальная ответственность и свобода личности, принятие прошлого и взгляд в будущее. Всё это отражено в работах, созданных за последние десятилетия.

Выставка "Многообразие. Единство" - творческий рассказ о европейской действительности. Где каждое произведение если не кричит о проблемах, волнующих общество сегодня, то точно на них откликается. Вот мягкая кровать - ни больше, ни меньше, метафора Европы в представлении польской художницы Алисии Кваде. Удобная, но находится под угрозой!

А еще темы политических и правовых свобод, равноправия, национальной и личной идентичности. Выставка, открывшаяся в Новой Третьяковке, грандиозный международный проект. Поочередно проходит в трех мегаполисах. Москва приняла эстафету Берлина.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
Выставка "Многообразие. Единство"
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