В Москве судят женщину, обвиняемую в продаже младенца

Ее удалось задержать с поличным
Во вторник суд столицы изберет меру пресечения матери, которая пыталась продать своего новорождённого сына.
Объявление о продаже ребенка 26-летняя россиянка разместила в интернете, и быстро нашла там покупателей из столицы.
Подозреваемую задержали с поличным. В ходе допроса мать полностью признала свою вину. Заведено уголовное дело. Сейчас младенец находится в специальном детском учреждении, его жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram