В Москве судят женщину, обвиняемую в продаже младенца

Ее удалось задержать с поличным

Во вторник суд столицы изберет меру пресечения матери, которая пыталась продать своего новорождённого сына.

Объявление о продаже ребенка 26-летняя россиянка разместила в интернете, и быстро нашла там покупателей из столицы.

Подозреваемую задержали с поличным. В ходе допроса мать полностью признала свою вину. Заведено уголовное дело. Сейчас младенец находится в специальном детском учреждении, его жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщает "ТВ Центр".

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