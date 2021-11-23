Трамвай столкнулся с автомобилем на севере Москвы

Водитель иномарки не уступил дорогу трамваю

Устанавливаются причины страшной аварии у ВДНХ. Там на Продольном проезде столкнулись иномарка и трамвай №25. Пострадали несколько человек.

По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу трамваю. При этом скорость иномарки, судя по кадрам, была весьма высокой: от удара машину отбросило на островок безопасности, превратив в груду железа. А трамвай вытолкнуло с рельсов, сообщает "ТВ Центр".

Пассажиров иномарки, которые получили серьезные травмы, вытащили прохожие. В трамвае же никто не пострадал.

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