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Путин обсудил с президентом Палестины ситуацию на Ближнем Востоке

14:47
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Лидеры встретились в Сочи

Вопросы двустороннего взаимодействия, а также ближневосточную проблематику обсудил во вторник Владимир Путин с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Встреча глав государств прошла в Сочи.

Российский лидер поблагодарил коллегу за визит и подчеркнул важность обмена актуальной информацией по обстановке в регионе в целом и на палестинском направлении в частности, передает "ТВ Центр".

По словам Владимира Путина, позиция Москвы по урегулированию палестинской проблемы остается неизменной - вопрос должен решаться исключительно на справедливой основе.

"Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем. Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку", - отметил Путин.

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