В Крым на зимовку прилетели розовые фламинго

Стая обосновались около города Саки
Розовые фламинго прилетели в Крым на зимовку. Птицы обосновались на солёных озёрах у города Саки, сообщает "ТВ Центр".
В этих местах стаю замечают уже второй год подряд, раньше на полуостров прилетали только отдельные особи. По мнению учёных, из-за глобального потепления черноморское побережье стало более привлекательным для фламинго.
Пернатые могут с комфортом переждать холода, питаясь рачками и водорослями в незамерзающем озере.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram