В Крым на зимовку прилетели розовые фламинго

Стая обосновались около города Саки

Розовые фламинго прилетели в Крым на зимовку. Птицы обосновались на солёных озёрах у города Саки, сообщает "ТВ Центр".

В этих местах стаю замечают уже второй год подряд, раньше на полуостров прилетали только отдельные особи. По мнению учёных, из-за глобального потепления черноморское побережье стало более привлекательным для фламинго.

Пернатые могут с комфортом переждать холода, питаясь рачками и водорослями в незамерзающем озере.

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