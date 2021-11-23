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ФСБ предотвратила вооруженное нападение на учебное заведение в Казани

14:33
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Подростка через Telegram склонял к массовому убийству житель Украины

В Казани задержан несовершеннолетний, который планировал нападение на образовательное учреждение города. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

При обыске дома у задержанного найдены пневматическая винтовка. Кроме того, силовики обнаружили в его телефоне поисковые запросы о переделке винтовки в боевое оружие, а также сведения о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

"Согласно полученным показаниям задержанного, к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера "Телеграм" некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины", - сообщили в ЦОС ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству двух и более лиц".

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