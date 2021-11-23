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"Ребра целы": Игорь Скляр попал в ДТП

17:13
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Авария произошла в центре Петербурга

Актер и музыкант Игорь Скляр попал в ДТП. Авария произошла на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга.

"Дело житейское. Девушка въехала мне в машину, ребра целы, все в порядке. Это произошло в полпервого дня. Угол Обводного и Лиговки", - рассказал Скляр в беседе с ТАСС.

По словам артиста, после аварии ему понадобилась помощь врачей. "Могло быть гораздо хуже", - сказал он.

Игорю Скляру 63 года. Он обладает званием народного артиста России. Многие помнят его выступление с песней "Комарово".

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