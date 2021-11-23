Лавров назвал санкции США против "Северного потока 2" вопиющими

Москва будет адекватно реагировать на недружественные шаги, пообещал министр

Правительство Молдавии запросит у "Газпрома" ещё несколько дней для того, чтобы всё-таки рассчитаться за поставки газа. Об этом сообщил молдавский вице-премьер Андрей Спыну. Кишенёву грозит прекращение поставок голубого топлива из-за просрочки по оплате. Сам газ на европейских рынках продолжает дорожать - цена вновь ушла выше отметки 1000 долларов за кубометр. Европа не может выбраться из энергетического кризиса, а её американский партнёр только подливает масла в огонь.

Cудно-трубоукладчик и еще одна, связанная, как считают в Вашингтоне, с Россией компания, теперь тоже в санкционном списке. Ограничения ввел Минфин США. А накануне расширение черного списка анонсировал Госдеп. Объяснение все то же - Соединенным Штатам крайне не нравится тот факт, что Европа совсем скоро начнет получать газ по "Северному потоку 2".

"Этот доклад соответствует неизменной позиции Соединенных Штатов, согласно которой они выступают против газопровода "Северный поток 2". Учитывая сегодняшние действия, администрация уже ввела санкции в отношении восьми человек и отнесла 17 судов к заблокированной собственности", – говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В Москве новость встретили спокойно. Американские санкции, отметили в нашем МИД, уже стали приметой времени. Так часто к ним в последние годы прибегает Вашингтон, нарушая все международные нормы.

"По поводу и без повода, как говорится. И, конечно, вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком 2". Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги адекватно. Руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

На что негативно влияют санкции, так это на двусторонние отношения с Вашингтоном. О чем напомнили и в Кремле.

"Санкции по "Северному потоку" - продолжение санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, говорят эксперты, очередные санкции вряд ли смогут что-то изменить в судьбе "Северного потока 2". Газопровод достроен и сейчас проходит сертификацию, а судна-трубоукладчики и владеющие ими компании не работают с США.

"Они работают в России, они не используют доллар для расчета. Поэтому арестовывать их счета невозможно. В этом плане абсолютно все равно: внесли их в черный список или не внесли. Поэтому здесь это просто запоздалая определенная реакция на достройку "Северного потока 2", - уверен Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и аналитик Фонда национальной энергии и безопасности.

Все попытки остановить строительство привели только к тому, что в этот отопительный сезон Европа осталась без возможности напрямую получать российский газ. А значительная разница между спросом и предложением взвинтила цены на голубое топливо к заоблачным высотам. Что, как теперь уверяют в Кишиневе, может стать причиной очередного энергетического кризиса в Молдавии. В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" заключили новый пятилетний контракт. Российская компания во многом пошла на уступки Кишиневу. Главным требованием было вовремя платить по счетам. Но в этот понедельник очередного платежа не поступило. У "Молдовагаз" - сообщили в компании - не хватает денег. Их теперь пытаются занять у правительства. Но пока безуспешно. А если долг не погасят в течение следующих суток, газ - согласно контракту - может быть перекрыт. "Газпром" уже уведомил молдавскую сторону о возможном прекращении поставок.

Екатерина Выскребенцева, Валерия Рождественская, "ТВ Центр".

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