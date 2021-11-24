Устранять последствия снегопада в Биробиджане будут две недели

Третьи сутки там не прекращается мощный снегопад

В столице Еврейской автономной области введен режим ЧС. Третьи сутки там не прекращается мощный снегопад.

Ликвидация последствий непогоды идет в авральном режиме. Но, как отмечают городские власти, на уборку снега потребуется не менее двух недель. И сегодня в Биробиджане отменены занятия в школах, не работает общественный транспорт. В регионе не ходят междугородние автобусы. Полностью отключены от электроснабжения три населенных пункта. Добраться энергетикам для восстановления оборванных проводов сложно из-за заносов на дорогах.

По-прежнему закрыты федеральная трасса на Хабаровск и три местных магистрали. К расчистке и доставке аварийных бригад привлечены железнодорожники, военные, пограничники, сотрудники Росгвардии.

Циклон бушует и в северных районах Хабаровского края. Там сегодня снова сильный снег, штормовой ветер - на побережье с порывами до 30 метров в секунду. На дорогах скользко - автомобилистов предупреждают о гололедице.



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