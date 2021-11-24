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Устранять последствия снегопада в Биробиджане будут две недели

08:31
  • среда
  • 24 ноября 2021

Третьи сутки там не прекращается мощный снегопад

В столице Еврейской автономной области введен режим ЧС. Третьи сутки там не прекращается мощный снегопад.

Ликвидация последствий непогоды идет в авральном режиме. Но, как отмечают городские власти, на уборку снега потребуется не менее двух недель. И сегодня в Биробиджане отменены занятия в школах, не работает общественный транспорт. В регионе не ходят междугородние автобусы. Полностью отключены от  электроснабжения три населенных пункта. Добраться энергетикам для восстановления оборванных проводов сложно  из-за заносов на дорогах.

По-прежнему закрыты федеральная трасса на Хабаровск и три местных магистрали. К расчистке  и доставке аварийных бригад привлечены  железнодорожники, военные, пограничники, сотрудники Росгвардии.

Циклон бушует и в северных районах Хабаровского края. Там сегодня снова сильный снег, штормовой ветер - на побережье с порывами до 30 метров в секунду. На дорогах скользко - автомобилистов предупреждают о гололедице. 
 

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