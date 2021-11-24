В Челябинской области наградили ребенка, спасшего брата из пожара

Мальчик не считает себя героем

В Челябинской области наградили 6-летнего мальчика, который спас младшего брата во время пожара. Дети находились одни, когда дома вдруг вспыхнул огонь. В критической ситуации, когда растеряться может даже взрослый, ребёнок сделал всё, чтобы вывести напуганного малыша из горящего здания.

Альгиз Биксантаев из деревни Ишалино, что недалеко от Челябинска, на первый взгляд, самый обычный ребёнок. Ему всего шесть лет. Ходит в детский сад. Любит смотреть мультфильмы, пить чай из блюдца и, конечно же, играть со своим младшим братом Айданом. Ему он буквально спас жизнь.

В тот день, о котором в семье не любят вспоминать, все действительно могло закончиться трагически. Мама отлучилась в соседний дом к бабушке. Дети остались одни. И когда внезапно вспыхнул газовый котел и начался пожар, Альгиз вполне мог бы растеряться, убежать. Но первым делом мальчик бросился искать младшего брата. А тот, испугавшись, спрятался за диван и ни в какую не хотел выходить. Альгиз чудом сумел уговорить, объяснил - надо бежать, и успел вывести его на улицу.

Дом же от пола до потолка выгорел моментально. Ничего не успели спасти - ни мебель, ни технику, ни документы. Мама мальчиков Юлия говорит - старший сын всегда присматривает за младшим, если нужно, заступается за него. Неудивительно, что и в критической ситуации, когда счет шел на секунды, он не бросил его.

Детей, совершивших такие настоящие героические поступки, каждый год награждают в правительстве Челябинской области. Правда, юных, как Альгиз, в этом зале еще не было.

"Самому младшему из героев - шесть лет. Это просто невероятно, какой силой духа, каким характером, какой стойкостью нужно обладать, чтобы сделать такой достаточно серьезный выбор. Вместо страха у ребенка появилась смелость", - сказала сенатор Маргарита Павлова.

Альгиз и правда признается: в тот момент совсем не испугался. Супергероем себя не считает. А вот мечта у него уже есть. "Я, когда вырасту, буду спасать людей. Буду пожарником", - говорит он.

Во время церемонии награждения Альгиз очень старался вести себя серьезно, как взрослый. А потом уже эмоций не сдерживал, награда наградой, а для него пока главное все время быть рядом с братом.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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