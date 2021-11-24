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SSJ-100 выкатился за пределы полосы при посадке в Норильске

11:06
  • среда
  • 24 ноября 2021

Никто из пассажиров не пострадал

В аэропорту Норильска Sukhoi Superjet-100 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт выполнял рейс из Челябинска.

Как сообщили в  Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, самолет выкатился за пределы полосы примерно на 30 метров. На борту в этот момент находился 81 пассажир и 6 членов экипажа. Пострадавших нет.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В свою очередь представитель авиакомпании Red Wings, которой принадлежит воздушное судно, сообщил, что самолет не получил видимых повреждений, он уже отбуксирован на ВПП и будет временно отстранен от полетов. Он отметил, что никто из пассажиров не пострадал. Обратный рейс будет выполнен резервным бортом, пишет РИА Новости.

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Самолет SSJ-100 выкатился за пределы полосы
Самолет SSJ-100 выкатился за пределы полосы
SSJ-100 авиакомпании RedWings
SSJ-100 авиакомпании RedWings
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