SSJ-100 выкатился за пределы полосы при посадке в Норильске

Никто из пассажиров не пострадал

В аэропорту Норильска Sukhoi Superjet-100 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт выполнял рейс из Челябинска.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, самолет выкатился за пределы полосы примерно на 30 метров. На борту в этот момент находился 81 пассажир и 6 членов экипажа. Пострадавших нет.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В свою очередь представитель авиакомпании Red Wings, которой принадлежит воздушное судно, сообщил, что самолет не получил видимых повреждений, он уже отбуксирован на ВПП и будет временно отстранен от полетов. Он отметил, что никто из пассажиров не пострадал. Обратный рейс будет выполнен резервным бортом, пишет РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram