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На востоке Москвы опечатали полигон твердых бытовых отходов

15:09
  • среда
  • 24 ноября 2021

Выявлены многочисленные нарушения

На востоке Москвы приостановлена деятельность полигона, где хранились твердые бытовые отходы. На свалку в районе улицы Салтыковская пожаловались местные жители. Такое соседство их не устраивало из-за шума и неприятного запаха.

Проверить обращение приехали сотрудники Роспотребнадзора, а также полицейские и прокуратура. Здесь горы мусора, а также несколько грузовых машин, которые даже во время визита представительной комиссии продолжали работать. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения к размещению отходов. Уже опечатаны ворота и бытовки для рабочих. Материалы проверки скоро будут направлены в суд, сообщает "ТВ Центр".

"Проверочные мероприятия, проводимые прокуратурой Восточного административного округа, направлены на установление суммы ущерба, причиненного окружающей среде в результате ненадлежащего обращения с отходами производства и потребления", - сообщил помощник прокурора Восточного административного округа города Москвы Артем Атабеков.

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