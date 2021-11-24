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На севере Москвы нашли подпольный игровой клуб

15:10
  • среда
  • 24 ноября 2021

Организаторов незаконной деятельности ищут

Полная конспирация. Подпольный игровой клуб ликвидировали полицейские на севере столицы.

В казино явно не хотели пускать посторонних - заведение скрывалось в подвале за технической дверью со знаком "Осторожно, электричество". А получить туда приглашение можно было только через закрытые интернет-чаты или по знакомству.

Был в клубе и свой список постоянных клиентов. Чтобы попасть в помещение, оперативникам пришлось вызывать МЧС и срезать двери. Внутри они обнаружили 50 игровых автоматов.

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