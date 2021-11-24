На севере Москвы нашли подпольный игровой клуб

Организаторов незаконной деятельности ищут
Полная конспирация. Подпольный игровой клуб ликвидировали полицейские на севере столицы.
В казино явно не хотели пускать посторонних - заведение скрывалось в подвале за технической дверью со знаком "Осторожно, электричество". А получить туда приглашение можно было только через закрытые интернет-чаты или по знакомству.
Был в клубе и свой список постоянных клиентов. Чтобы попасть в помещение, оперативникам пришлось вызывать МЧС и срезать двери. Внутри они обнаружили 50 игровых автоматов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram