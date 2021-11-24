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В МХТ им. Чехова представили нового художественного руководителя

14:55
  • среда
  • 24 ноября 2021

Им стал Константин Хабенский

В среду в МХТ имени Чехова представили нового художественного руководителя - Константина Хабенского, который в этом статусе сменил Сергея Женовача. Второй сбор труппы за сезон - такого ещё не было. Кадровые перестановки на легендарной сцене произошли неожиданно и вызвали бурную реакцию в театральной среде. Что ждёт актёров и каким станет Московский художественный?

Подробнее - в репортаже Ольги Стрельцовой (см. видео).

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Константин Хабенский
Сбор труппы МХТ имени Чехова
Сбор труппы МХТ имени Чехова
Сбор труппы МХТ имени Чехова
Сбор труппы МХТ имени Чехова
Сбор труппы МХТ имени Чехова
Сбор труппы МХТ имени Чехова
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