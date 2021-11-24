В МХТ им. Чехова представили нового художественного руководителя

Им стал Константин Хабенский

В среду в МХТ имени Чехова представили нового художественного руководителя - Константина Хабенского, который в этом статусе сменил Сергея Женовача. Второй сбор труппы за сезон - такого ещё не было. Кадровые перестановки на легендарной сцене произошли неожиданно и вызвали бурную реакцию в театральной среде. Что ждёт актёров и каким станет Московский художественный?

Подробнее - в репортаже Ольги Стрельцовой (см. видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram