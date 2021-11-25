"Макет Москвы" закрывается на модернизацию

Как собирают столицу и почему в павильоне выставлена только ее центральная часть?

Столица закрывается на модернизацию. Только речь идет не о самом городе, а о его миниатюрной копии на ВДНХ. Угнаться за развитием Москвы специалистам очень сложно. Два года прошло с последнего обновления макета, а замены требуют уже сотни объектов.

Обновить Москву за две недели - в 20 пар рук. Звучит нереально, но не для архитекторов и сотрудников павильона ВДНХ "Макет Москвы". Их задача - сделать облик столицы в миниатюре таким же, как в реальности. Демонтировать копии снесённых пятиэтажек и поместить на макет почти 200 моделей новостроек и других недавно возведённых объектов. Площадь Павелецкого вокзала, Красная Пресня, Ленинградский проспект, территория хлебозавода на Ходынке и бывшего завода "Серп и молот". Новые домики уже выточены на специальном станке, собраны и ждут своего часа в мастерской.

На этой площадке помещается только центральная часть столицы - в пределах Третьего транспортного кольца. Здесь 23 тысячи крохотных домиков - их масштаб 1 к 4 сотням. А площадь макета - 429 квадратных метров, от края платформы не дотянуться даже до Садового кольца.

Сверху макет выглядит бесшовным. Но, на самом деле, он состоит из множества деталей, всего их около 300. Вот они уже в разобранном виде. Это такие квадраты метр на метр. Все они пронумерованы и размечены. Так что при сборке никто из работников не ошибётся, даже если плохо знает Москву.

Детализация объектов просто поражает. Например, досконально воссозданы облицовка и наличники исторических зданий, на Большом театре - квадрига Аполлона, один в один как реальная, а гладь Москвы-реки будто блестит на солнце.

Самое сложное в этом обновлении - замена старой системы электропитания на новую из-за сбоев. К ней подключён каждый домик - в зданиях горят окна, на Спасской башне в положенное время бьют куранты. Здесь проходят интерактивные экскурсии и световые тематические шоу: Времена года, Архитектурные стили, История Москвы и многие другие.

Сейчас архитекторы готовят макет Останкинской башни. Правда, выставят его на отдельном стенде. Чтобы расширить макет до улицы Академика Королёва, нужен павильон куда больше. Ну а на всю современную Москву и вовсе потребуется территория размером с Кремль.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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