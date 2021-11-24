Госдума приняла федеральный бюджет-2022

Доходы запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей

Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Согласно проекту бюджета, его доходы на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей, на 2023 год - 25,54 триллиона, на 2024 год - 25,83 триллиона; расходы - 23,69 триллиона, 25,24 триллиона и 26,35 триллиона соответственно.

Первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году - в 0,3 триллиона (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).

В 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом, то есть с допандемийным периодом, увеличиваются на 5,479 триллиона рублей (или на 30,1%), передает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты.

Накануне парламентарии поддержали поправки президента России Владимира Путина, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении в 2022 году прожиточного минимума до 12 654 рублей, а МРОТ - до 13 890 рублей.

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