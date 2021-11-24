Зюганов и Миронов оправдались после приглашения в "красную" зону

Политики названы адресатами открытого письма врачей к антиваксерам

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 33 тысячи 558 случаев коронавируса. Выписали со вчерашнего дня еще 36,5 тысячи пациентов. Снижение случаев заболевания новой инфекцией напрямую зависит от числа привившихся. И сегодня медики 11 ведущих клиник страны предложили противникам вакцинации посетить "красные" зоны лечебных учреждений и даже морги - чтобы убедиться, насколько тяжелые последствия COVID-19. Медработники считают, что такой визит заставит сомневающихся изменить свою позицию.

Ковидная реанимация – место, куда QR-код не нужен. Здесь медики работают на износ, теряют по несколько килограммов за смену и выгорают эмоционально, когда пациента не удается спасти. В "красную" зону, а также патологоанатомическое отделение врачи –несмотря на занятость – предложили прийти противникам вакцинации.

Открытое письмо подписали 11 докторов. В их числе руководитель знаменитой больницы в Коммунарке Денис Проценко, главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко и главврач Боткинской инфекционной больницы в Петербурге Денис Гусев. Послание обращено к политикам, актерам и музыкантам – лидерам общественного мнения, которые заявляли об опасности прививки.

"Как можно говорить о том, чтобы не прививаться?! Эти люди что, имеют специализированное образование? Они всегда работали врачами-инфекционистами?! Они сидели на приеме пациентов? Они вакцинировали хотя бы просто от гриппа? Нет, это люди, в основном, далекие от гриппа. А не так, как мы с нашими коллегами, отработавшие в инфекционном отделении с апреля 2020 года. И через наши руки прошли тысячи пациентов с абсолютно разными судьбами. И я так думаю, тех, кого мы теряли, тех, кого мы оставляли в состоянии даже инвалидности, были бы рады, чтобы была прививка", - сказала Анна Николаева, заведующая инфекционным отделением инфекционного госпиталя Самарской областной больницы им. Середавина.

В списке адресатов открытого письма актеры Егор Бероев и Мария Шукшина – она сравнивала вакцинацию с чипированием. А певица Катя Лель авторитетно заявляла, что прививка повлечет стерилизацию человека и ударит по новому поколению. Этим высказываниям поклонники творчества верят больше, чем советам врачей и тем самым ставят свою жизнь и жизни окружающих под угрозу. Врачи также пригласили в "красную" зону лидеров КПРФ и "Справедливой России - Патриоты - За правду". Те поспешили оправдаться.

"Я лично вакцинировался. Все члены моей семьи вакцинировались. Мы неоднократно призывали, призываем и будем призывать людей вакцинироваться. Но добровольно! И ни в коем случае не нарушать права граждан", - заявил Сергей Миронов.

"Я никогда не был против вакцинации. Я трижды прививался. Но я прекрасно понимаю, что это такое. Я проконсультировался у того, кто мне операцию делал, кто лечил. Меня приглашают прийти и посмотреть. Я в "красной" зоне работаю политической 20 лет", - заметил Геннадий Зюганов.

Обращение врачей к противникам вакцинации прокомментировали сегодня и в Кремле.

"Можно надеяться, что непререкаемый авторитет этих врачей поможет им изменить свою точку зрения", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Медики призывают людей, которые опасаются прививки, ознакомиться с элементарной врачебной статистикой. В "красную" зону попадают лишь 8 процентов вакцинированных пациентов – и у них болезнь протекает намного легче. Остальные 92 процента находили для себя причину пройти мимо процедурного кабинета.

"Много было пандемий до нас. Изобретали прививки и потом избавлялись от тяжелых заболеваний. Поэтому у нас есть и исторические прецеденты, и я не думаю, что данная ситуация будет сильно отличаться. Других вариантов, действительно, нет", - уверена Зоя Татаринцева, заведующая инфекционным отделением краевой клинической больницы номер 1 им. Очаповского (Краснодар).

В российских регионах вакцинироваться теперь реально не только днем, но и ночью. Так, в городе Троицк Челябинской области на базе областной больницы открылся круглосуточный прививочный пункт. За смену здесь принимают до 500 человек.

Победить болезнь гражданским врачам помогают военные медики. В Тульской области на дежурства в ковидном госпитале заступил персонал ВДВ. Работают в приемном отделении и реанимации. За плечами этих специалистов - богатый опыт. Ещё в самом начале пандемии они оказывали помощь жителям Италии и Сербии.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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