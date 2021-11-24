Путин призвал россиян своевременно проходить ревакцинацию от COVID-19

Это чрезвычайно важно, отметил президент

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков от 12 лет. В гражданский оборот препарат должен поступить в конце декабря. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента. Владимир Путин подчеркнул, что прививка для несовершеннолетних должна быть добровольной, как и для взрослых, и поручил кабмину профинансировать разработку вакцины для детей от двух лет.

По итогам прошедшей недели заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась больше чем на 6%. При этом уровень смертности остается высоким. Об этом на совещании с правительством доложила президенту вице-премьер Татьяна Голикова.

"По-прежнему у нас ежедневно уходят из жизни более 1200 наших граждан. Это серьезная, драматичная статистика. И я еще раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше, и, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учете, и, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них, пренебрегли прохождением вакцинации", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Уровень коллективного иммунитета по стране достиг 50,4%. Этого мало, чтобы остановить распространение болезни. При этом нужно учитывать то, что у многих в ближайшие месяцы подойдёт срок ревакцинации. Голикова предложила продлить срок действия сертификата о статусе переболевшего коронавирусом с шести месяцев до одного года, так как доля повторно заболевших ковидом в России составила 0,74% от их общего количества. Но рекомендация о повторной прививке остается прежней - через 6 месяцев.

"Рекомендации ВОЗ по ревакцинации, это 6 месяцев, но они носят усредненный характер по миру. Для нас, для России вы считаете, что год - срок оптимальный?" - поинтересовался Путин.

"Абсолютно верно, для переболевших год. Что касается вакцинации после первичной вакцинации, а не после болезни, то в основном все страны рекомендуют прививаться после 6 месяцев", - ответила Голикова.

Вице-премьер также предупредила, что новый подъем заболеваемости неизбежен. Коронавирус стал более заразным, все больше болеют дети - их защита в приоритете. Сегодня Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса "Спутник М" для подростков от 12 до 17 лет.

"По поводу вакцины для детей. Насколько я понимаю, сейчас не только у нас в России, но и в Европе, да и во многих других странах дети, к сожалению, болеют чаще и часто довольно тяжело. Это соответствует действительности?" - спросил президент.

"Это соответствует действительности, Владимир Владимирович. Страны принимают разные решения по возрасту. Большинство стран, особенно европейских, принимают решение начиная с 12 лет. Что касается сегодняшней ситуации в России, то у нас медицинскую помощь одновременно сейчас получают 30 тысяч детей", - сообщила Голикова.

"Когда эта вакцина для детей может появиться уже в гражданском обороте? Вот, сейчас регистрация будет, а в гражданский оборот когда поступит?" - поинтересовался глава государства.

"При благоприятном исходе это будет конец декабря", - рассказала вице-премьер.

В медицинском сообществе с нетерпением ждали появления вакцины для детей . Последствия болезни для них могут быть не менее серьезными, чем для взрослых, отмечают врачи. Прививка - надежный способ этого избежать.

"Все вакцины, прежде чем их разрешить к применению у детей, проходят очень серьезные клинические исследования. В ходе этих исследований подбирается та доза, которая вызывает иммунный ответ, реакцию организма защитную, но при этом безопасная для ребенка. Такие исследования прошли по всему миру, с лета они проводились и в России", - сообщила Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, президент Союза педиатров России.

По словам Татьяны Голиковой, подростков будут прививать с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им уже больше 15 лет. Владимир Путин на совещании дал поручение начать работу над вакциной для детей от двух лет.

"Повторяю еще раз: вообще в целом считаю, что прививки должны быть добровольными, тем более для детей. И вы уже сказали о порядке возможного применения этих вакцин. Но во всяком случае они просто должны у нас быть в наличии. Поэтому я прошу правительство уделить этому должное внимание. Соответствующим образом и в нужные отведенные для этой работы сроки всё профинансировать, проследить, как идет работа и поддержать специалистов, которые этим занимаются", - призвал Путин.

Глава правительства Михаил Мишустин доложил президенту, что клинические исследования назальной формы вакцины "Спутник V" проходят успешно. Она безопасна и эффективна. Премьер-министр также поинтересовался у главы государства, принял ли он участие в этих испытаниях.

"Уважаемый Владимир Владимировичи, мы все видели вашу встречу с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, мы с ним активно работаем, и мы поняли, что вы планируете стать добровольцем, хотел спросить об этом", - сказал Мишустин.

"У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы. Это что такое? Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня глубоко вдохнуть на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и все на этом. Сегодня после этих двух процедур, укола и назальной формы, я уже занимался спортом с утра. Со своей стороны всем рекомендую своевременно не только пройти процедуру вакцинации, но и ревакцинации, что чрезвычайно важно", - обратился Путин к россиянам.

Владимир Путин обратил внимание на поддержку экономики и бизнеса в условиях пандемии. После нерабочей недели обороты предприятий вернулись на прежний уровень. Предприниматели получили уже гранты на сумму 24 миллиардов рублей.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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