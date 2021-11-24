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Путин призвал обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников

21:10
  • среда
  • 24 ноября 2021

Необходимые для этого решения важно принять максимально оперативно

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства меры по восстановлению экономики и ситуацию с зарплатами россиян.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил президенту, что уровень безработицы сейчас снизился до 4,3%, а рынок труда восстановился. По словам министра, опережающими темпами растут заработные платы, в частности, в строительстве и сельском хозяйстве. Решетников также отметил, что средняя зарплата в России на конец года составит 56 тысяч рублей.

Путин согласился с тем, что тенденции в целом положительные, но подчеркнул, что возросший уровень инфляции требует выделения дополнительных ресурсов, чтобы не допустить ситуации, когда уровень заработных плат в бюджетной сфере может отстать от требований майских указов 2012 года.

"Тем более что врачи, медицинские работники в целом, учителя, воспитатели на фоне пандемии трудятся в тяжелых, экстраординарных условиях, я говорю о тех ограничениях, которые вызваны пандемией. Они работают действительно на совесть, с полной отдачей сил, и все требования по оплате их труда обязательно нужно соблюдать. Хочу обратить особое внимание правительства, руководителей регионов - необходимо обеспечить 100 процентное исполнение майских указов, исходя из фактического темпа роста средней зарплаты в среднем по экономике в текущем году. И прошу правительство предусмотреть дополнительные средства и оказать поддержку регионам в достижении требуемого уровня заработной платы в бюджетной сфере - так же, как мы это делали раньше при реализации майских указов, начиная с 2012 года. Необходимые для этого решения важно принять максимально оперативно. Чтобы работники бюджетной сферы до конца текущего года получили зарплаты в том объёме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года", - сказал Путин.

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