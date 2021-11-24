Олаф Шольц описал будущее Германии

В ФРГ завершились коалиционные переговоры

Правящая коалиция Германии заявила о готовности к диалогу с Россией и желании более тесного сотрудничества с Москвой по глобальным вопросам. Об этом говорится в коалиционном соглашении партий, которые сейчас формируют новое правительство ФРГ. Среди них нет христианских демократов, которых почти 20 лет представляла на высшем посту Ангела Меркель.

Коллегам по коалиции еще приходится возмущенно шикать на журналистов, чтобы те не мешали говорить следующему канцлеру Германии. Официально Олаф Шольц - пока кандидат на главный в стране пост. Но сомнений мало: после 16 лет правления Ангелы Меркель, ее кресло в бундесканцелярии займет именно он.

"Мы хотим осмелиться сделать что-то в отношении защиты климата, реструктуризации нашей промышленности, модернизации страны. Мы хотим добиться большего прогресса", – сообщил кандидат на пост канцлера Германии Олаф Шольц.

Смена власти не прошла просто. На парламентских выборах в сентябре ни одна из партий не набрала нужного количества голосов, чтобы сформировать кабмин в одиночку. Несколько недель напряженных переговоров. И вот, наконец, у ФРГ действительно новое правительство. Впервые в истории страны оно трехпартийное.

В коалиции - "светофор", как за соответствующие партийные цвета ее прозвала немецкая пресса: кроме победивших на выборах социал-демократов, у которых теперь 6 министерских портфелей, еще свободные демократы - их представители будут руководить 4 ведомствами, и "Зеленые", за которыми 5 министерств, в том числе пост главы МИД.

"Первый "светофор" в Германии появился в 1924 году. Тогда он казался чем-то диковинным. Сегодня "светофор" незаменим, когда дело доходит до четкого регулирования и обеспечения безопасного и плавного движения всех вперед", - сказал Олаф Шольц.

А вот и первые сигналы - Германии и миру. Новое правительство намерено укреплять Европейский союз и дружбу с Францией. Соглашение об особо близких политических отношениях с которой было подписано Меркель и Макроном. Сохранить - и здесь в выборе слов Шольц аккуратен - не дружбу, но партнерство с США.

"Мир будет меняться, мир будет мультиполярным. А это значит, не только США, но и азиатские страны, страны Южной Америки будут играть большую роль в решении мировых вопросов. Однако, должен подчеркнуть, Германия является демократическим государством. Что сближает нас с США", - заявил Шольц.

О России скорее сдержанно. Олаф Шольц уже отмечал, что каких-то особых отношений с Москвой строить не планирует. Однако важность диалога прекрасно понимает. Как записано в коалиционном договоре: правительство ФРГ хочет усилить сотрудничество с нашей страной по вопросам здравоохранения и климата. Экология - ключевая тема в повестке нового кабмина, который обещает ускорить "зеленый переход". И уже к 2030 году довести долю возобновляемых источников в энергетике Германии до 80%.

"Мы сделаем нашу страну пионером в области защиты климата. Мы будем поддерживать промышленность в переходе на производство, не влияющее на климат", - рассказал Шольц.

А еще Германия намерена осуществить выход из угольной энергетики не позже 2038 года. При том, что сейчас доля угля, по данным одного из крупнейших энергоконцернов - свыше 35%. И заменить такие объемы, говорят эксперты, можно только газом. Покупать, который Германии, судя по всему, придется у России. И с этим новое правительство Олафа Шольца вряд ли сможет что-то сделать. Кстати, он сам уже неофициально принял бразды правления в руки, поучаствовав в заседании еще пока действующего кабмина, на котором подарил Ангеле Меркель кизиловый куст. Намекая, видимо, что теперь у экс-канцлерин будет много времени на садоводство. "Муттер" - мамочка, как ее называют в Германии - уходит из политики. Но вот сможет ли Олаф Шольц стать новым отцом нации? Для этого "человеку, который включил "светофор", нужно еще сделать самое сложное: представить в новом свете самого себя. "Теперь Шольцу нужно заново изобрести себя", - пишет Spiegel.

Официальная процедура избрания Шольца и утверждения кабинета министров должна состояться через 10 дней.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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