Десятки горняков эвакуированы после задымления на шахте в Кузбассе

Спасательная операция продолжается

На угольной шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление. Пострадали 29 человек. Они отравились продуктами горения.

По последней информации, в Ростехнадзор поступил сигнал о взрыве в вентиляционном штреке. На место прибыли несколько отделений горноспасателей. И начали вывод шахтеров на поверхность, сообщает "ТВ Центр".

На момент инцидента под землей находились 287 человек - это сообщают в МЧС. Обстоятельства происшествия выясняют. Прокуратура начала проверку.

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