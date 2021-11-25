Военным в Сирии показали фильм "Небо" о подвиге Олега Пешкова

Шесть лет назад летчик погиб от рук боевиков

На пункте базирования Хмеймим в Сирии в годовщину гибели лётчика Олега Пешкова состоялась премьера фильма "Небо", который рассказывает о подвиге Героя России. Кинолента никого не оставила равнодушным. Ровно шесть лет назад во время боевого вылета Су-24 был сбит. Подполковник Пешков катапультировался, но был расстрелян в небе боевиками.

В строю почетный караул авиабазы Хмеймим. Гимн России на мгновение заглушает рёв двигателей двух бомбардировщиков и истребителя.

Фронтовой бомбардировщик Су-24: грозная, проверенная машина. На таком самолете 24 ноября 2015 года летчик Олег Пешков поднялся в небо в последний раз. Теперь стоянка самолетов на авиабазе Хмеймим носит его имя.

Памятный знак здесь открыли год назад. И тогда же шли съемки полнометражного художественного фильма "Небо" - картина о подвиге Олега Пешкова. И, как говорят его сослуживцы, о всех российских летчиках в Сирии.

"Для подрастающего поколения, которые возможно не определилось с выбором своей профессии, в будущем такие фильмы действительно помогут им, с выбором профессии - защитника Родины", - говорит штурман ВКС России Николай.

"Новость, как только она появилась в СМИ, до нас дошла молниеносно. В таких случаях все надеются, что обойдётся всё хорошо, что преувеличено. Но получилось, как получилось. Переживали и переживаем", - говорит командир экипажа ВКС России Денис.

Улица Олега Пешкова на российской авиабазе, бюст героя, алые гвоздики... Создатели фильма возлагают цветы. И даже мужчины не могут сдержать слёз.

"Они ж не знали, чем закончится их сегодняшний день, они проснулись отправились на боевую задачу, каждый верит, надеется на успех. Но вдруг что-то пошло не так. И этот момент, когда ты начинаешь пропускать через себя, конечно, он сковывает. Когда ты знаешь, чем закончится этот день для этого человека", - рассказывает актер Игорь Петренко.

Фильм "Небо" снимали в Крыму. А все тонкости военной летной науки актёры познавали в Липецком авиацентре, где служили Олег Пешков и Константин Мурахтин, а также на военной базе под Новороссийском. Учились носить форму, правильно держать оружие.

"Эмоции зашкаливают, если честно. Не только я одна плакала, все женщины, тронуло всё: и семья и дети. Мы в данный момент в командировке, у меня тоже ребёнок один там остался", - говорит военнослужащая Екатерина Щербакова.

Съемочная группа вернется домой, унося новые для себя впечатления. А российские военные продолжат службу в Сирии, где они в тысячах километрах от дома защищают рубежи Родины.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram