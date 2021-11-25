В МИФИ открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций

Проект реализован благодаря платформе "Россия - страна возможностей"

В Москве на базе Национального исследовательского университета МИФИ открыли Центр оценки и развития управленческих компетенций.

Программа в вузах нацелена на получение фундаментальных знаний. Но зачастую при устройстве на работу выпускникам не хватает так называемых надпрофессиональных навыков. Именно в таких центрах - а их будет открыто около 40 в разных регионах - студенты смогут развить, например, организаторские и лидерские качества, сообщает "ТВ Центр". Проект реализован благодаря президентской платформе "Россия - страна возможностей".

"Только на базе центра МИФИ мы планируем, что проверить свои компетенции смогут около 15 000 человек, из них уже 1000 человек за оставшийся месяц. И главная задача - сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране мог реализовать те способности, те таланты, которые у него есть", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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