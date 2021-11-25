Собянин назвал сроки завершения программы реновации в Москве

Мэр назвал задачу гигантской

Реновация в Москве идет строго по плану. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, власти надеются успеть завершить работы по программе к 2032 году.

"Задача просто гигантская - не то что большая, а просто гигантская. Такого объема переселения граждан в новое жилье мало где в мире можно найти. Тем более мы это делаем бесплатно. Дай Бог, конечно, справиться к 2032 году с этой задачей", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что самые сложные периоды программы прошли. Это проектирование новых районов, утверждение проектов планировок, обсуждение их с гражданами, подбор стартовых площадок, а также первый пул реновации, когда строят первые дома и начинают сносить старые, создавать все больше и больше площадок под стройку.

В этом году, заметил Собянин, план по программе может быть немного перевыполнен.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена мэром в августе 2017 года, ее реализация предусматривает расселение 5175 многоквартирных домов.

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