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Киев заподозрили в попытке скрыть следы преступлений в Донбассе

22:35
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Об этом заявила донецкий омбудсмен Дарья Морозова

Пять тысяч мирных граждан, среди которых 91 ребенок, стали жертвами военных действий украинской армии на юго-востоке страны. Такие цифры привели сегодня представители Луганской и Донецкой республик на пресс-конференции в Москве.

Они рассказали о том, как в Донбассе идет работа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, генетической идентификации останков и увековечиванию памяти погибших. Донести эту информацию до широкой аудитории, в том числе до зарубежной общественности, поможет сайт "Трагедия Донбасса". Он будет переведен на английский, немецкий и французский языки. На сайте опубликованы фото- и видеосвидетельства геноцида мирного населения юго-востока Украины.

По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, на подконтрольной Украине территории Донбасса находится тысяча захоронений граждан, погибших в 2014-15 годах. Но никакого диалога с Киевом по этому вопросу до сих пор нет.

"Официальный Киев упорно отказывается от совместной поисковой работы. С 2015 года в рамках Минской площадки Украина блокирует все гуманитарные инициативы Донецкой народной республики по этому направлению. Более того, киевские переговорщики отказываются даже рассматривать вопрос передачи останков уже установленных граждан. Однозначно расцениваю такую позицию Киева как попытку скрыть следы военных преступлений в Донбассе. В свою очередь, ДНР, напротив, активизирует поисковую деятельность. И уверяю: мы не остановимся до тех пор, пока не найдем последнего пропавшего без вести, который связан с конфликтом в Донбассе. Сегодня мы создаем такие условия, при которых международное сообщество будет вынуждено, наконец-то, нас услышать, а также должным образом отреагировать на трагедию Донбасса", - заявила Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР.

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