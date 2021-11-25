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Опубликовано видео задержания экстремистов в Татарстане

21:04
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Подозреваемые организовали в Набережных Челнах ячейку запрещенного в России объединения

В Татарстане задержали трех мужчин, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, двое подозреваемых организовали в Набережных Челнах ячейку запрещенного в России объединения и привлекали в него новых участников. Третий подозреваемый принимал активное участие в их деятельности.

"Причастность к совершению преступления подозреваемые не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами", - сообщили в СК.

"ТВ Центр" публикует видео задержания экстремистов:

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