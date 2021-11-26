Первые 25 человек амнистированы в сирийской провинции Дераа

Они были осуждены по легким статьям

В Сирии боевики запрещенной в нашей стране террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" готовят очередную инсценировку химатаки. Об этом сообщает российский Центр по примирению. По имеющейся информации в подземном укрытии провинции Идлиб террористы складировали емкости с отравляющими веществами. Цель провокации, как и прежде - обвинить сирийские власти в применении химоружия против гражданского населения. Между тем, в провинции Дераа впервые амнистированы несколько десятков пособников боевиков.

Прежде чем поговорить с этими людьми, приходится выждать время. Мужчины после нескольких лет, проведенных в тюрьме, встречаются с семьями. В провинции Дераа продолжается амнистия для тех, кто во время войны не совершал тяжких преступления.

"Сегодня из тюрьмы освободили 25 человек, осужденных по разным статьям. Постараемся, чтобы они скорее смогли вернуться к нормальной жизни. Им будут предоставлены рабочие места. Это уже 13-я амнистия, в стране. Но в нашей провинции - первая", - говорит заместитель губернатора провинции Дераа Абдул Хашар.

25 человек - 25 судеб. Махмуд Аль-Фарух, например, не сотрудничал с боевиками, но попался на контрабанде. Но есть и те, кто поддался на уговоры и щедрые обещания террористов и все таки снабжал их оружием и продовольствием. Но сам в боевых действиях участия не принимал. Таких сирийское государство сегодня также прощает и даёт возможность вернуться домой.

"Обо мне сообщили в службу безопасности, сказав, что я сотрудничаю с террористами. Но на самом деле я не делал ничего дурного. Я рад, что попал под амнистию", - говорит житель провинции Дераа Ибрагим Брахта.

В провинции Дераа начался уже второй этап дорожной карты по примирению, который был разработан при содействии российских военных. Теперь они следят за соблюдением всех согласованных условий.

"Наша функция контрольная, мы контролируем выполнение дорожной карты 2 этапа постконфликтного урегулирования в провинции Дераа", - говорит офицер группы контроля постконфликтного урегулирования Центра по примирению враждующих сторон Андрей Котенок.

Пожар гражданской войны разгорелся 10 лет назад именно в Дераа. Теперь провинция в числе других регионов Сирии восстанавливается, а люди, которые оступились в ходе гражданского противостояния, благодаря усилиям России и сирийского правительства, массово возвращаются к мирной жизни.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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