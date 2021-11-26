Конференция "Судьба солдата" собрала поисковиков и историков

Она организована "Поисковым движением России"

В Москве в пятницу стартовала 5-я юбилейная Международная конференция под названием "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований".

На одной площадке собрались военные историки, краеведы, волонтёры поисковых отрядов и общественники из разных стран. Участники обсуждают методики и практику установления судеб бойцов, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Особое внимание уделено работе с базами данных и архивными документами. Конференция организована "Поисковым движением России". За восемь лет работы были подняты останки более 180 тысяч советских солдат и офицеров. И установлены свыше 25 тысяч имён.

"Мы запланировали две стратегические сессии. Одна связана с изменениями в законодательстве. Другая с возможностями - будем обсуждать возможность использования ДНК-экспертизы для идентификации наших солдат", - рассказала руководитель "Поискового движения России, депутат Госдумы Елена Цунаева.

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