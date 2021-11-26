Объявлены победители трека "Культура" конкурса "Лидеры России"

В нём приняли участие более 100 человек

В четвёртом сезоне конкурса "Лидеры России" стали известны победители трека "Культура". Финал состоялся в Санкт-Петербурге.

В нём приняли участие больше 100 человек из разных регионов. Они решали управленческие задачи и предлагали свои варианты развития учреждений культуры и образования. По итогам выбрали 14 лучших конкурсантов, среди которых впервые оказалась супружеская пара. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"Мы работаем с культурой со стороны бизнеса, то есть мы смотрим, как бизнес, как промышленность могут помогать культуре, развивать её. И в этом плане конкурс даёт множество контактов, возможностей поработать с наставниками, чтобы реализовать совместные проекты", - рассказал победитель трека "Культура " конкурса "Лидеры России" Никита Семёнов.

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