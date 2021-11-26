ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлены победители трека "Культура" конкурса "Лидеры России"

12:05
  • пятница
  • 26 ноября 2021

В нём приняли участие более 100 человек

В четвёртом сезоне конкурса "Лидеры России" стали известны победители трека "Культура". Финал состоялся в Санкт-Петербурге.

В нём приняли участие больше 100 человек из разных регионов. Они решали управленческие задачи и предлагали свои варианты развития учреждений культуры и образования. По итогам выбрали 14 лучших конкурсантов, среди которых впервые оказалась супружеская пара. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

"Мы работаем с культурой со стороны бизнеса, то есть мы смотрим, как бизнес, как промышленность могут помогать культуре, развивать её. И в этом плане конкурс даёт множество контактов, возможностей поработать с наставниками, чтобы реализовать совместные проекты", - рассказал победитель трека "Культура " конкурса "Лидеры России" Никита Семёнов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Победители трека "Культура" конкурса "Лидеры России"
Победители трека "Культура" конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
Участники конкурса "Лидеры России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.