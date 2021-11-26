Коронавирусом в России заболели 34690 человек

Вылечились 36145 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 34690 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1235 человек, выздоровели 36145 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3929. В Московской области за сутки заболели 1812 человек, в Санкт-Петербурге - 1704.

За весь период пандемии в стране выявлено 9502879 случаев инфекции. Умерли 270292 пациента. Выздоровел 8200971 человек.

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