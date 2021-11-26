В Москве обсудили вопросы адаптации и интеграции мигрантов

Конференция прошла в онлайн-формате

Вопросы адаптации и интеграции мигрантов обсудили в пятницу в Москве на девятой Международной научно-практической конференции "Единство в различии". Она прошла в формате онлайн.

В центре внимания - различные практики, которые применяют местные органы власти, городские департаменты и подведомственные организации, сообщает "ТВ Центр".

Конференция состояла из трёх секций. Участники говорили о необходимости работы с семьями мигрантов и о значимости образования, о роли национально-культурных автономий и общественных организаций и информировании приезжих.

В дальнейшем успешный опыт включат в рекомендации по адаптации мигрантов в столице.

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