В Москве обсудили вопросы адаптации и интеграции мигрантов

Конференция прошла в онлайн-формате
Вопросы адаптации и интеграции мигрантов обсудили в пятницу в Москве на девятой Международной научно-практической конференции "Единство в различии". Она прошла в формате онлайн.
В центре внимания - различные практики, которые применяют местные органы власти, городские департаменты и подведомственные организации, сообщает "ТВ Центр".
Конференция состояла из трёх секций. Участники говорили о необходимости работы с семьями мигрантов и о значимости образования, о роли национально-культурных автономий и общественных организаций и информировании приезжих.
В дальнейшем успешный опыт включат в рекомендации по адаптации мигрантов в столице.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram