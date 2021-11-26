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Жители дома в Москве поблагодарили пожарных за спасение

15:06
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Были эвакуированы 16 человек

Жители дома на Булатниковской улице, где 21 октября произошел сильный пожар, в пятницу смогли лично поблагодарить своих спасителей.

ЧП в их подъезде произошло поздним вечером в одной из квартир на седьмом этаже. Дым быстро заполнил всю лестничную клетку, отрезав путь с верхних этажей. Людям пришлось выйти на балконы и уже там ждать помощи, сообщает "ТВ Центр".

В тот день 215 отряд Пожарно-спасательного центра успешно эвакуировал 16 человек, среди которых была и пенсионерка Надежда Журавель.

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