Жители дома в Москве поблагодарили пожарных за спасение

Были эвакуированы 16 человек

Жители дома на Булатниковской улице, где 21 октября произошел сильный пожар, в пятницу смогли лично поблагодарить своих спасителей.

ЧП в их подъезде произошло поздним вечером в одной из квартир на седьмом этаже. Дым быстро заполнил всю лестничную клетку, отрезав путь с верхних этажей. Людям пришлось выйти на балконы и уже там ждать помощи, сообщает "ТВ Центр".

В тот день 215 отряд Пожарно-спасательного центра успешно эвакуировал 16 человек, среди которых была и пенсионерка Надежда Журавель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram